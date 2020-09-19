Mert Nobre: 'İkinci yarı daha iyiydik'

Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi.



Nobre, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı çok iyi değildik. Bizim takım değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık. Maalesef son vuruş ve pasta daha iyi olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Nobre, Stancu'ya alternatif bir forvet ve Sessegnon'un yerini doldurabilecek ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti.



Genç futbolcular İlker Karakaş ve Gökhan Altıparmak'ın yetenekli olduğunu belirten Nobre, "Ancak tecrübe çok önemli. Tecrübeli bir forvet istiyoruz. Diğeri limit nedeniyle biraz zor. İnşallah en kısa zamanda bir transfer yaparız." diye konuştu.







