Mert Nobre: 'Fenerbahçe'de aile gibiydik'

Süper Lig kariyerinin en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçirmiş olsa da Mert Nobre, kariyerinin en yüksek değerine Fenerbahçe'de ulaştı. Beşiktaş ile 181 maça çıkan ve 50 gol 18 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın da önemli isimleri arasında sayılan Mert Nobre, Fenerbahçe'de kariyerinin en başarılı sezonunu geçirdi. Sarı-lacivertli takımla 104 maçta 55 gol 14 asist yapan Mert Nobre, o yıllara ait samimi açıklamalar yaptı.



NTV'de yayınlanan ve Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programında, Fenerbahçe'de Alex'in de oynadığı dönemdeki takımın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Mert Nobre, "Biz aile gibiydik. Alex yoktu ama Pierre van Hooijdonk, Aureillo, Tuncay vardı. Bizim işimiz çok zordu Beşiktaş 11 puan farkla öndeydi ama maç maç... Hiç bakmadım kaç maç var..." dedi.



Fenerbahçe'nin 2004 şampiyonluğu mu daha zordu yoksa 2005 mi? sorusunu yanıtlayan Mert Nobre, "2004 daha zordu 11 puan fark vardı. 2005 takım çok iyiydi ama Galatasaray da çok iyiydi." sözlerini kullandı



Galatasaray'a attığı golün sorulması üzerine Mert Nobre, "Galatasaray'ın kalecisi çok iyiydi. Ben hiç stres yapmazdım maç öncesinde. Ümit Özat o dönem çok güzel bir toplantı yaptı dedi ki; "Kupa bitti, geri dönüş yok lig çok önemli. Bizim hedefimiz lig" dedi. Galatasaray maçında stoperleri Thomas ve Song çok sertti ve tecrübeliydi. Ama ben iyi vurdum topa şampiyonluk çok güzeldi." ifadelerine yer verdi



