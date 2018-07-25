'Mert Nobre, Erzurum'un reklam yüzüydü'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak,dedi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2016 yılında transfer olan ve mavi-beyazlı ekibin 2. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine büyük katkıda bulunan golcü futbolcu Mert Nobre'nin takımdan ayrılması kentte üzüntüyle karşılandı.Yöreye özgü kıtlama şeker ile çay içip, sosyal medyadan cağ kebabı ve kadayıf dolmasının tanıtımını da yapan Mert Nobre, kulübün ve kentin tanıtımına büyük katkı sağladı.Taraftarın her maçta "Nobre, Nobre, Nobre, Nobre, Marcio Nobre" diye ismine türkü bestelediği Mert Nobre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla çıktığı 61 resmi müsabakada 26 gol kaydetti.İki yıl üst üstte lig atlayan mavi-beyazlı ekibin 2. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine büyük katkıda bulunan golcü futbolcu Mert Nobre, geçtiğimiz günlerde "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" gibi davranışlar gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakılmış ve daha sonra da sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Mert Nobre ve Burhan Eşer'in takımdan ayrılma süreciyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.Mehmet Altıparmak, takım kaptanları Burhan Eşer ve Mert Nobre'nin takımdan ayrılması nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.Futbolda ayrılıkların olabileceğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:"Bu ayrılık bize yakışmadı. Burada olmayan bir şeyden ne yazık ki başka şeyler çıktı. Bazen insanlar bir yalan atar, kendisi de bu yalana inanır, böyle bir şey oldu. Antrenmana çıkılmadı falan deniliyor, hiç öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olsaydı 19.30'da takım idmana çıkmazdı. Bazı arkadaşların uçaklarının geç gelmesinden kaynaklanan problem başka türlü yansıdı ve ne yazık ki çoğu insan da buna inandı. Zaten biz 19.30'da geldiğimizde çok olay olmuştu. Bunun neticesinde yönetimimize yapılan hakaretleri de kınıyoruz. Biz çok kötü bir şey yapmadık, biz bu takımın şampiyon hocaları ve futbolcuları olarak buradayız. Hem bizlere hem yönetimimize bunları hak edecek şeyler yapılmadı. Bizler ve yönetimimiz öne atıldı, neticesinde iki arkadaşımız ayrılmak zorunda kaldı."Altıparmak, takımdan ayrılmak zorunda kalan futbolcular adına çok üzüntülü olduğunu belirterek, antrenmana uçakları geciken futbolculardan dolayı geç çıktıklarını vurguladı."Herkese Erzurum'da deplasman kabusu yaşatacağız." diye basına beyanat verdiğini hatırlatan Altıparmak, "Biz bunları söylerken, şehrimize, taraftarımıza, futbolcularımıza güvenerek söylüyoruz. Bu tür boş işlerle uğraşmamalıyız. Bütün takım olarak Mert Nobre ve Burhan Eşer'i kaybetmeye üzüldük. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Biz kendilerini çok sevdik, bu sevgi bundan sonra da devam edecek. Futbol böyle, ayrılıklar da olur, ne yazık ki yanlış anlamadan kaynaklı bir ayrılık oldu. Nobre ve Burhan, Erzurum'un reklam yüzleriydi. Daha şık bir şekilde gidebilirlerdi, böyle olmamalıydı." ifadelerini kullandı.Mehmet Altıparmak, her şeye rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını sözlerine ekledi.