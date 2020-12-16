Mert Nobre: 'Alex'in kafasında Fenerbahçe var'

programına konuk olan Mert Nobre, Alex de Souza'nın düşüncesinde sarı-lacivertli camiada görev almak olduğunu belirtti.

Bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran ancak işler iyi gitmeyince takımdan ayrılan teknik direktör Mert Nobre, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunduHer Gün SporGeçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.