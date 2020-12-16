Mert Nobre: "Alex'in kafasında Fenerbahçe var"

Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan Mert Nobre, Alex de Souza ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Mert Nobre: 'Alex'in kafasında Fenerbahçe var'
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16 Aralık 2020 10:32
Bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran ancak işler iyi gitmeyince takımdan ayrılan teknik direktör Mert Nobre, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu

Her Gün Spor programına konuk olan Mert Nobre, Alex de Souza'nın düşüncesinde sarı-lacivertli camiada görev almak olduğunu belirtti.

"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.





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