Mert Nobre 5. kez Süper Lig'e çıkmak istiyor

Futbolculuğunda 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkan Mert Nobre, geçen sezon da Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yaptı.



TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli'nin yardımcılığını üstlenen Mert Nobre, play-off'ta bir kez daha Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamayı hedefliyor.



Mert Nobre, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi ve tecrübeli bir takım olduklarını ancak play-off'ta sadece bunların yeterli olmadığını, futbol şansının da yanlarında olması gerektiğini söyledi.



Yapılacak bir hatanın her şeyi değiştirebileceğini belirten Nobre, "İstanbulspor, iyi bir takım. Aşağı yukarı 3-4 senedir aynı sistemle mücadele ediyor. Son 2 sezonda aynı oyuncular var, sadece 1-2 oyuncu farklı ama ben inanıyorum biz takım olarak tam hazırız." diye konuştu.



Nobre, futbolculuğu döneminde 3 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiğini, Hatayspor'da da Mehmet Altıparmak'ın yardımcılığını yaptığını hatırlatarak, "İnşallah geçen sene Hatayspor'la şampiyon olduktan sonra bu sene de Altay'da şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.



Altay'ın normalde Süper Lig'e doğrudan çıkabilecek bir kadrosunun bulunduğunu, üst üste 3. kez gol kralı unvanını kazanan Marco Paixao'nun çok iyi bir golcü olduğunu belirten Nobre, "Marco bizim için büyük bir silah." diye konuştu.



Süper Lig'de yarın tamamlanacak 2020-2021 sezonunu da değerlendiren Nobre, şunları kaydetti:



"Her şey olabilir. İnanılmaz ve keyifli bir hafta olacak. Şampiyon belli değil, her şey olabilir. Küme düşme hattında maalesef 3 takım düştü ama biri daha belli değil. Gençlerbirliği ve Kayserispor'un şansı var. Bu sene bambaşka bir sene. Çok maç vardı, pandemi nedeniyle bambaşka bir sezon. Belki bir sürprizle bitebilir. Galatasaray inanılmaz bir iş yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti. Beşiktaş'ın son maçı zor. Her şey olabilir son dakikada."