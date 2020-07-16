Mert Müldür'ün takımı, Juventus'a geçit vermedi

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında lider Juventus, Milli futbolcumuz Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'ya konuk oldu.



Citta del Tricolore Stadı'nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve 3-3'lük skorla sona erdi.



Karşılaşmada gol perdesini Juventus'tan Danilo 5. dakikada açtı. 12. dakikada Gonzalo Higuain farkı ikiye çıkardı. Her iki golün asistini de Miralem Pjanic kaydetti. 29. dakikada ev sahibi Sassuolo'nun uyanışı gerçekleşti Duricic maçı 2-1'e getirerek ilk yarının skorunu ilan etti.



İkinci yarıda Sassuolo'nın hızı düşmedi ve 51. dakikada Berardi, 53. dakikada Caputo'nun golleri ev sahibini bir anda öne geçirdi. 64. dakikada Alex Sandro maça tekrar eşitliği getirirken kalan dakikalar büyük çekişmeye sahne oldu. İki takımın çabaları da sonuçsuz kalınca maç 3-3 sona erdi.



Juventus ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken Sassuolo'nun galibiyet serisi de 4 maçta kaldı.



Milli futbolcumuz Mert Müldür 90 dakika Sassuolo formasıyla sahada kaldı.



Bu sonuçla Juventus 77 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puana yükseldi.



Serie A'da günün diğer maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



Sampdoria 3-0 Cagliari

Bologna 1-1 Napoli

Milan 3-1 Parma

Lecce 1-3 Fiorentina

Roma 2-1 Verona

Sassuolo 3-3 Juventus

Udinese 0-0 Lazio



