Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın takımı evinde farklı galip

İtalya Serie A'nın 3. haftasında A Milli Takımımızın yıldız isimleri Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın top koşturduğu Sassuolo, sahasında Crotone'u ağırladı.
Milli futbolcumuz Mert Müldür'ün ilk 11 başladığı Sassuolo 19. dakikada Domenico Berardi'nin attığı golle 1-0 önce geçti. Sassuolo'da forma giyen bir başka milli oyuncumuz Kaan Ayhan, yedek başladığı maçta 34. dakikada oyuna dahil edildi.
İlk yarı Sassuolo'nun 1-0'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, 2. yarının başlarında Crotone penaltı kazandı ve konuk ekip Simeon Tochukwu Nwankwo ile skoru 1-1'e getirdi.
Sassuolo'nun sağ bekinde görev alan Mert Müldür 53. dakikada yerini Giorgos Kyriakopoulos'a bıraktı.
Mücadelenin 58. dakikasında bu kez ev sahibi ekip, kazandıkları penaltıyı Francesco Caputo ile gole çevirdi ve skoru 2-1'e taşıdı. 85. dakikada Sassuolo'da Caputo tekrar sahneye çıktı ve attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşma'da 90+3. dakika Sassuolo'da Manuel Locatelli takımının 4. golünü kaydetti ve mücadele 4-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo Serie A'da 7 puanla (maç fazlasıyla) liderlik koltuğuna oturdu. Crotone ise puan durumunun sonunda yer alıyor.
Sassuolo, Serie A'nın 4. haftasında Bologna'ya konuk olacak, Crotone ise Juventus'u ağırlayacak.
Milli futbolcumuz Mert Müldür'ün ilk 11 başladığı Sassuolo 19. dakikada Domenico Berardi'nin attığı golle 1-0 önce geçti. Sassuolo'da forma giyen bir başka milli oyuncumuz Kaan Ayhan, yedek başladığı maçta 34. dakikada oyuna dahil edildi.
İlk yarı Sassuolo'nun 1-0'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, 2. yarının başlarında Crotone penaltı kazandı ve konuk ekip Simeon Tochukwu Nwankwo ile skoru 1-1'e getirdi.
Sassuolo'nun sağ bekinde görev alan Mert Müldür 53. dakikada yerini Giorgos Kyriakopoulos'a bıraktı.
Mücadelenin 58. dakikasında bu kez ev sahibi ekip, kazandıkları penaltıyı Francesco Caputo ile gole çevirdi ve skoru 2-1'e taşıdı. 85. dakikada Sassuolo'da Caputo tekrar sahneye çıktı ve attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşma'da 90+3. dakika Sassuolo'da Manuel Locatelli takımının 4. golünü kaydetti ve mücadele 4-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo Serie A'da 7 puanla (maç fazlasıyla) liderlik koltuğuna oturdu. Crotone ise puan durumunun sonunda yer alıyor.
Sassuolo, Serie A'nın 4. haftasında Bologna'ya konuk olacak, Crotone ise Juventus'u ağırlayacak.