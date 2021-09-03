Mert Müldür'ün menajerinden Trabzonspor açıklaması

Yabancı olarak Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius, Siopis ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor, yerlide de Dorukhan ile İsmail Köybaşı'nı renklerine bağladı.



Kadrosuna şartların oluşması dahilinde bir sol bek daha dahil etmek isteyen Bordo Mavililer için Mert Müldür iddiası ortaya atılmıştı.



Trabzonspor ile anılan 22 yaşındaki Mert için menajeri Max Hagmayr 61saat'e oyuncusunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Trabzonspor'un ilgisini sorduğumuz Mert'in menajeri Max Hagmayr "Trabzonspor'un bu sene yaptığı transferleri biliyorum. Trabzonspor büyük bir kulüp ama Mert Müldür Türkiye'ye şimdilik gitmeyecek" ifadelerini kullandı.



