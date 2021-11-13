Mert Müldür: "Norveç maçına çok sevindik"

A Milli Takımımızın sağ bek oyuncusu Mert Müldür, Cebelitarık maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür: 'Norveç maçına çok sevindik'
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13 Kasım 2021 22:39
A Milli Takımımızın sağ bek oyuncusu Mert Müldür, 6-0 kazandığımız ve 1 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Norveç maçına sevindiklerini söyleyen Müldür, "Farklı kazanmamız gereken bir maçtı, hocamız da bize anlattı. Öne gidin, hücuma gidin. İlk golümü attım, çok mutluyum ardından sarı kart gördüm üzücü tabii. Norveç'in 0-0 kalmasına çok sevindik. Berkan oyuna girdiğinde 1-0 deyip korkuttu bizi biraz. 7-8 de olabilirdi." dedi.


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