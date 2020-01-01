Mert Müldür: 'İtalya'nın kanatlarını iyi tanıyorum!'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Mert Müldür, Antalya'ya geldi.



İtalya maçından galibiyet bekleyen Müldür, "Antalya'ya geldik inşallah güzel bir kamp geçireceğiz, iyi hazırlanırız. Çünkü hedeflerimiz büyük. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi maçlar çıkartırız. Öncelikle İtalya maçını oynayacağız. O maçta inşallah 3 puan alıp diğer maçları da kazanmaya çalışacağız." yorumunu yaptı.



Mert, "İtalya maçıyla ilgili ne düşünüyorsun?" sorusuna ise, "İster istemez insan düşünüyor. Daha önümüzde dostluk maçları var onları da düşünmeliyiz ama insan yavaş yavaş düşünüyor. Kanatlarını iyi biliyorum, ligden tanıyorum. Zor maç olacak onu da biliyorum ama inşallah kalitemize güveniyorum. Umarım çok iyi maç çıkartıp o maçı da kazanırız." şeklinde konuştu.



