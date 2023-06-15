Mert Müldür için transfer açıklaması!

Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için transfer açıklaması geldi. Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu için İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Rossi, "Türkiye'den Mert ile ilgilenen başka takımlar da var" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mert Müldür için transfer açıklaması!
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15 Haziran 2023 14:25
Sassuolo'da forma giyen ve adı her transfer döneminde Türkiye ile anılan milli futbolcu Mert Müldür için transfer açıklaması geldi.

Adı son dönemde özellikle Galatasaray'la anılan milli oyuncu için Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Rossi konuştu.

A Spor'a konuşan Rossi, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini doğruladı. Rossi, ayrıca, "Türkiye'den Mert ile ilgilenen başka takımlar da var" sözlerini sarf etti.

Savunmanın her bölgesinde forma giyebilen Mert Müldür'ün İtalyan ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda sadece 3 maçta süre bulabildi.

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