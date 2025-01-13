Mert Müldür: "Hoca beni nerede oynatırsa oynarım"

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maçta Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü atan Mert Müldür, galibiyetin ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür: 'Hoca beni nerede oynatırsa oynarım'
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13 Ocak 2025 22:22
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü atan Mert Müldür, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

"HOCA BENİ NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"

Mücadele sonrası konuşan Müldür, "Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok." ifadelerini kullandı.


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