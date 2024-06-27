Mert Müldür: ''Hakeme rağmen kazandık''

A Milli Takım'da Mert Müldür, EURO 2024'te 2-1 kazandığımız Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.Mert Müldür,dedi.Sözlerine devam eden yıldız isim,ifadelerini kullandı.Oynayacağı pozisyon için,diyen Mert Müldür, hakeme rağmen kazandıklarını söyleyerek,sözlerini sarf etti.