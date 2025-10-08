Mert Müldür, geri plana düştü!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mert Müldür, Domenico Tedesco sonrası geri plana düştü.
GERİ PLANA DÜŞTÜ
Portekizli teknik adam döneminde, sakatlığı nedeniyle oynamadığı Göztepe maçı dışında 4'ü ilk 11 olmak üzere 6 müsabakada görev yapan Mert, yeni teknik adamla birlikte 1'i ilk 11 olmak üzere 3 karşılaşmada oynadı, 4 maçta kadroda olmasına rağmen süre almadı.
Tedesco'nun takımın başında çıktığı ilk maç olan Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Müldür, 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli savunmacı, daha sonra 2'si Avrupa Ligi, 2'si lig olmak üzere 4 müsabakada kadroda olmasına rağmen süre almadı, 2 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu, bu 2 maçta sadece 40 dakika süre aldı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Mert Müldür'le ilgili yaşanan bu gelişmenin yaşanan sistem değişikliği ile ilgili olduğu da ortaya çıktı. Mourinho, 3'lü sistemde milli futbolcuyu ağırlıklı olarak sağ stoper olarak kullanıyordu. Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından 4'lü savunmaya geçildi ve İtalyan teknik adam, sağ bekte Nelson Semedo'ya forma verdi.
Domenico Tedesco, milli aradan sonra Mert Müldür'den daha fazla yararlanmayı planlıyor.
