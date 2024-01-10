Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerinde ilk golünü attı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Sebastian Szymanski'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandıran Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
Ligde daha önce 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 2 maça çıkan Müldür, geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında asist yapma başarısı göstermişti.
Ligde daha önce 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 2 maça çıkan Müldür, geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında asist yapma başarısı göstermişti.
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