Mert Müldür: "Diyecek laf bulamıyorum"

A Milli Takımımızın Letonya ile 3-3 berabere kaldığı maçın sonrasında Mert Müldür konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mert Müldür: 'Diyecek laf bulamıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2021 00:04
A Milli Takımımızda Mert Müldür, Letonya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.