Mert Müldür: 'Diyecek laf bulamıyorum'

A Milli Takımımızda Mert Müldür, Letonya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.
Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.