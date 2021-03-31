Mert Müldür: 'Diyecek laf bulamıyorum'

A Milli Takımımızda Mert Müldür, Letonya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.



Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.