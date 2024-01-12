'nin 24 yaşındaki milli futbolcusu, Bright Osayi-Samuel'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesini harika değerlendirdi.Mert Müldür, ilk 11'de başladığı İstanbulspor maçında asist yaptı, Konyaspor mücadelesinde golünü attı.Her iki karşılaşmada da çok iyi bir futbol sergileyen Mert, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.Başarılı sağ bek, Konya maçı sonrası yaptığı açıklamada ise,dedi.