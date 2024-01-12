Mert Müldür'den Montella'ya mesaj!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında çok iyi bir futbol sergileyen Mert Müldür, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür'den Montella'ya mesaj!
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12 Ocak 2024 10:06
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli futbolcusu Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesini harika değerlendirdi.

Mert Müldür, ilk 11'de başladığı İstanbulspor maçında asist yaptı, Konyaspor mücadelesinde golünü attı.

Her iki karşılaşmada da çok iyi bir futbol sergileyen Mert, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.

Başarılı sağ bek, Konya maçı sonrası yaptığı açıklamada ise, "4-5'ten sonra takım durmadı. Herkes skora katkı yapmak istedi. Çok güzel bir duygu. Bunu devam ettirmeye çalışacağız" dedi. 

 
 

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