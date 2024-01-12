Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli futbolcusu Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesini harika değerlendirdi.
Mert Müldür, ilk 11'de başladığı İstanbulspor maçında asist yaptı, Konyaspor mücadelesinde golünü attı.
Her iki karşılaşmada da çok iyi bir futbol sergileyen Mert, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.
Başarılı sağ bek, Konya maçı sonrası yaptığı açıklamada ise, "4-5'ten sonra takım durmadı. Herkes skora katkı yapmak istedi. Çok güzel bir duygu. Bunu devam ettirmeye çalışacağız" dedi.
Mert Müldür, ilk 11'de başladığı İstanbulspor maçında asist yaptı, Konyaspor mücadelesinde golünü attı.
Her iki karşılaşmada da çok iyi bir futbol sergileyen Mert, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj gönderdi.
Başarılı sağ bek, Konya maçı sonrası yaptığı açıklamada ise, "4-5'ten sonra takım durmadı. Herkes skora katkı yapmak istedi. Çok güzel bir duygu. Bunu devam ettirmeye çalışacağız" dedi.