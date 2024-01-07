Mert Müldür: ''Daha fazla atabilirdik''

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, 5-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.
Mert Müldür, "20 bin kişi vardı burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 5 gollü galibiyet mutlu etti. Daha fazla atabilirdik. Son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. İnşallah böyle devam ederiz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Mert, ''Cengiz'i tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Benim sakatlığım vardı, 1 sene oynamadım. 2 tane 90 dakika oynadım. Daha iyi olacağım. Bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz. Ben de daha iyi oynamaya çalışacağım." şeklinde konuştu.
Mert Müldür, "20 bin kişi vardı burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 5 gollü galibiyet mutlu etti. Daha fazla atabilirdik. Son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. İnşallah böyle devam ederiz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Mert, ''Cengiz'i tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Benim sakatlığım vardı, 1 sene oynamadım. 2 tane 90 dakika oynadım. Daha iyi olacağım. Bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz. Ben de daha iyi oynamaya çalışacağım." şeklinde konuştu.
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