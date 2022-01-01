Mert Müldür: ''Bu mutluluk tarif edilemez''

A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Mert Müldür, 2-1 kazanılan Avusturya zaferinin ardından konuştu.



Mutlu olduklarını dile getiren Mert Müldür, "Her zaman olduğu gibi taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu mutluluk tarif edilemez. Herkes çok mutlu, milletimizi mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz. Önümüzde bir çeyrek final maçı var. Oradan da yarı finale çıkmak nasip olur inşallah." dedi.



Mert Müldür sözlerine "İkinci olup Avusturya'yla karşılaşmak istiyorduk. O hırsla bu maçı yeneceğimizi biliyorduk. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, önlemlerimizi de ona göre aldık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Eğer turnuvada ilerlemek istiyorsak hepimiz yorulacağız." şeklinde nokta koydu.



