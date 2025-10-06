Mert Kömür Augsburg'da yıldızlaştı

Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Augsburg sahasında Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederken, Türk asıllı futbolcu Mert Kömür; 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

calendar 06 Ekim 2025 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Augsburg sahsında Wolfsburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 4 haftalık mağlubiyet serisine Wolfsburg karşısında son verirken, Mert Kömür karşılaşmaya damga vurdu.

3'üncü dakikada Noahkai Banks'ın golünde asisti yapan isim olan Mert, 51'inci dakikada durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Augsburg, 63'üncü dakikada Fellhauer'in golüyle karşılaşmadan 3-0'ı yakaladı. Wolfsburg'da Daghim, 65'inci dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-1.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU HENÜZ ALTINCI HAFTADA GERİDE BIRAKTI

Gösterdiği performansla maçın adamı seçilen Mert Kömür, bu sezon ilk 6 haftanın 5'inde ilk 11'de görev yapıp, 2 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Geçen sezon ligde 20 maçta; 2 gol, 1 asistlik katkı veren genç orta saha oyuncusu, bu istatistikleri henüz ligin altıncı haftasın geride bırakmayı başardı.


Babası Türk, annesi Alman olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, alt yaş milli takımlarında Almanya forması giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
