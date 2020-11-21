Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli formayı ilk 11'de şans bularak ilk kez terleten Mert Hakan Yandaş, yeni takımında golle tanıştı.



Daha önce sonradan oyuna girdiği 6 karşılaşmada fileleri havalandırma şansı yakalayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında perdeyi açtı. 14. dakikada ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Mert Hakan, hasretini de dindirmiş oldu.



Golün ardından büyük sevinç yaşayan oyuncu yedek kulübesindeki Sadık Çiftpınar'a sarılırken ardından secdeye durdu.



Fenerbahçeli taraftarlar golün ardından şu yorumları yaptı;



- Tekrardan hoş geldin Mert Hakan

- Mert Hakan Yandaş'tan füze

- Topçunun tillahı Mert Hakan Yandaş muhteşem bir gol attı.

- Anadolu'nun De Bruyne'si Mert Hakan Yandaş

- Mert Hakan Yandaş attığı gol ile orta sahada büyük savaş başlattı

- Puskas'ın bu seneki sahibi az önce belli oldu



