Mert Hakan Yandaş'tan Sosa'ya forma jesti

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transferini resmen duyurmaya hazırlanırken iki taraf arasında yapılan görüşmelerdeki forma numarası detayına ulaşıldı.



Habertürk'ün haberine göre; Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe adına temasları yürüten Emre Belözoğlu ile forma numarası konusunu da konuştu. Sosa, yeni sezonda 8 numaralı formayı giymek istediğini Belözoğlu'na iletti.



Bunun üzerine Belözoğlu, daha önce 8 numarayı isteyen yeni transfer Mert Hakan Yandaş'a forma numarasını değiştirip değiştiremeyeceğini sordu. Yandaş, jest yaparak 11 numarayı alabileceğini aktardı. Böylece transferde son dakika pürüzü olmaması durumunda Jose Sosa 8 numaranın sahibi olacak



8 NUMARA EKİCİ'DEYDİ



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 8 numarayı sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici giyiyordu.



EŞİ İSTANBUL DEDİ



Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı Jose Sosa'nın kararında İstanbul etkisi büyük rol oynuyor. özellikle Arjantinli yıldızın eşi Carolina Alurralde'nin çok sevdikleri şehre geri dönme isteğinde olduğu kaydedildi. Aile, Milano'dan sonra Avrupa'da en çok İstanbul'u seviyor. Büyük bir kulüpte devam etmeyi düşünen ve Avrupa'dan kopmak istemeyen tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'nin teklifini cazip buldu. Kadıköy atmosferi, Süper Lig tecrübesi ve Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmeler de Arjantinli oyuncu tarafından olumlu karşılandı.



