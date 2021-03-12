Mert Hakan Yandaş'ta Mesut Özil gerçeği

Fenerbahçe'de Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarında gelen galibiyetlerde performansıyla çok beğenilen Mert Hakan Yandaş, kariyeri açısından ilginç bir dönem yaşıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in transferi sonrası Mert Hakan'da önemli bir gelişimin olması gözlerden kaçmadı.



Geldiği günden bu yana Özil ile sıcak diyaloglar kuran, saha içi ve saha dışında iyi bir arkadaşlık kuran 26 yaşındaki orta saha, herkesin takdirini topluyor. Mesut Özil'le her zaman yakın olmaya gayret eden, yıldız oyuncunun tecrübelerinden ve futbol bilgisinden faydalanan genç oyuncu, kendisini ciddi anlamda geliştirmeye başladı.



Real Madrid, Arsenal ve Almanya Milli Takımı gibi üst düzey takımlarda forma giyen Mesut Özil'in deneyimleri Mert Hakan'ın üzerinde kısa sürede etki bıraktı. Maçlarda, antrenmanlarda ve bireysel çalışmalarda dünyaca ünlü oyuncunun tavsiyelerini dinleyerek saygı gösteren sarı-lacivertli futbolcu, oyuna olan bakış açısını da değiştirdi. Artık daha fazla Avrupa futboluna ilgi duyan ve kariyerine de bu şekilde yön vermek isteyen Mert Hakan Yandaş, önemli bir vizyon da edindi.



HERKESLE SAMİMİ OLDU



Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sadece Mert Hakan Yandaş için değil, tüm takıma olumlu yönde etki etti. Özellikle genç yıldızlar Özil'le beraber takım arkadaşı olmaktan, yakın durmaktan ve futbol oynamaktan keyif alıyor.



Attila Szalai, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci gibi hem yeni transferler hem de genç futbolcular Mesut Özil'le sıcak bir iletişim kuruyor. Mert Hakan, Ozan Tufan, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Caner Erkin gibi isimlerle de samimi arkadaşlık kuran Mesut Özil, yabancı futbolcularla da arası çok iyi. Almanca ve İngilizce'si iyi olan 32 yaşındaki futbolcu Sosa, Gustavo ve Tisserand gibi Almanca bilen isimlerle sürekli konuşuyor.



