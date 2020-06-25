Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibe kaptıran Galatasaray, yıldız futbolcunun yerine orta sahaya takviyeyi 27 yaşındaki Aytaç Kara ile yapacak.



Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından oluşan olumsuz havayı dağıtmak için transferi bir an önce sonlandırmak istiyor.



27 maçta 8 gol, 2 asist



Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Aytaç, lacivert-beyazlı formayla 27 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Terim, Milli Takım'a çağırmıştı



Aytaç Kara, Teknik Direktör Fatih Terim'in 2013'te A Milli Takımı yönettiği dönemde ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti. Aytaç'ın Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübün küme düşmesi halinde kontratında bulunan özel madde sayesinde serbest kalacak. Kasımpaşa kümede kalması halinde de düşük bir bonservis bedeli önerilecek.



