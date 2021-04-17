Mert Hakan Yandaş'ın yeni hedefi

Fenerbahçe'de performansını arttırmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'ın yeni bir hedefi var.

Abone Ol
Mert Hakan Yandaş'ın yeni hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2021 12:30
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşına sebep olan, sarı-lacivertli takıma imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yeni bir hedefi var.

Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında güzel futbolunu harika bir golle süslemişti.

Yıldız orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar formayı bırakmamaya kararlı. 26 yaşındaki futbolcu, performansını yükseltmek için takım antrenmanları bittikten sonra özel idmanlar yapıyor.

Mert Hakan, Fenerbahçe'de kendisini göstererek, Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2020 kafilesinde yer almayı da hedefliyor



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.