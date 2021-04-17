Mert Hakan Yandaş'ın yeni hedefi

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşına sebep olan, sarı-lacivertli takıma imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yeni bir hedefi var.



Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında güzel futbolunu harika bir golle süslemişti.



Yıldız orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar formayı bırakmamaya kararlı. 26 yaşındaki futbolcu, performansını yükseltmek için takım antrenmanları bittikten sonra özel idmanlar yapıyor.



Mert Hakan, Fenerbahçe'de kendisini göstererek, Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2020 kafilesinde yer almayı da hedefliyor



