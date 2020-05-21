Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu: 'Başka takıma imza atamaz'

Bu sezon gösterdiği performansla Sivasspor'un şampiyonluk yarışında yer almasını sağlayan önemli isimlerden biri olan ve Süper Lig devlerinin radarına giren orta saha oyuncusumenajeri, instagram hesabından açıklamalarda bulundu." iddialarına cevap veren Afacan, "Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Mert Hakan Yandaş, bu sezon kırmızı - beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.