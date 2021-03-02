Mert Hakan Yandaş'ın kart üzüntüsü

Trabzonspor maçında etkili bir performans ortaya koyan Mert Hakan, Antalya maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

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Mert Hakan Yandaş'ın kart üzüntüsü
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02 Mart 2021 12:02
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan'ı yedek bırakarak, son haftalarda performansıyla eleştirilen Mert Hakan Yandaş'ı 11'de görevlendirmişti.

Milli futbolcu, kritik maçta iyi bir futbol sergiledi. Mert Hakan, 3. bölgede 89 isabetli pasla bu alanda takımın en iyisi olurken 2 de isabetli şut çekti.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu tam formayı kapmaya yaklaşmışken, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mert Hakan, Antalya maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

 



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