Mert Hakan Yandaş'ın kart üzüntüsü

Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan'ı yedek bırakarak, son haftalarda performansıyla eleştirilen Mert Hakan Yandaş'ı 11'de görevlendirmişti.
Milli futbolcu, kritik maçta iyi bir futbol sergiledi. Mert Hakan, 3. bölgede 89 isabetli pasla bu alanda takımın en iyisi olurken 2 de isabetli şut çekti.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu tam formayı kapmaya yaklaşmışken, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mert Hakan, Antalya maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Milli futbolcu, kritik maçta iyi bir futbol sergiledi. Mert Hakan, 3. bölgede 89 isabetli pasla bu alanda takımın en iyisi olurken 2 de isabetli şut çekti.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu tam formayı kapmaya yaklaşmışken, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mert Hakan, Antalya maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.