Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe maçı performansı

Ortaya koyduğu oyunla Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer yarışına sokan Mert Hakan Yandaş, önümüzdeki sezonlar için Sarı-Lacivertliler'le söz kesmişti. Yıldız oyuncu, dün akşam belki de yeni takımına rakip oldu. 25 yaşındaki orta saha, Kanarya karşısında bir hayli etkisiz kaldı.



Oyunun içine girmekte zorlanan Mert Hakan, bilindik performansından çok uzak bir görüntü sergiledi. Girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini kazanan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı sadece 1 şutla tamamladı.



MAÇTAN SONRA NE DEDİ?



Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.



Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.



