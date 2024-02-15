'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz gelenın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.Yoluna sarı-lacivertli takımla devam etmek isteyen 29 yaşındaki orta saha,Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta sadece 676 dakika süre aldı. 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Türkiye Kupası maçlarına 11'de başlayan Mert Hakan, Süper Lig'de son olarak 28 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bir dakika süre almıştı.19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...