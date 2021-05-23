Mert Hakan Yandaş yeni sezonu bekliyor

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyhor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Mert Hakan Yandaş yeni sezonu bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2021 14:07
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk başta eleştirilen ancak daha sonra takımın önemli oyuncularından biri haline gelen Mert Hakan Yandaş, sezon bitiminde mecburen ameliyat masasına yatmıştı.

Zorunlu bir kasık fıtığı operasyonu geçiren başarılı oyuncu, iki hedefini gerçeğe dönüştürememenin üzüntüsünü yaşadı.

Mert Hakan, "İlk sezonunda şampiyonluk yaşayıp, Milli formaya EURO 2020'de hizmet etmek istedim. Ancak bunlar olmadı. Yeni sezonun başlamasını ise dört gözle bekliyorum" dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.