Mert Hakan Yandaş yeni sezonu bekliyor

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk başta eleştirilen ancak daha sonra takımın önemli oyuncularından biri haline gelen Mert Hakan Yandaş, sezon bitiminde mecburen ameliyat masasına yatmıştı.



Zorunlu bir kasık fıtığı operasyonu geçiren başarılı oyuncu, iki hedefini gerçeğe dönüştürememenin üzüntüsünü yaşadı.



Mert Hakan, "İlk sezonunda şampiyonluk yaşayıp, Milli formaya EURO 2020'de hizmet etmek istedim. Ancak bunlar olmadı. Yeni sezonun başlamasını ise dört gözle bekliyorum" dedi.



