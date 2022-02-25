Mert Hakan Yandaş: 'Utanıyoruz'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Slavia Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yandaş futbolcular olarak tüm sorumluluğu üzerlerine aldıklarını söyleyerek sahada verdikleri görüntüyü 'utanıyoruz' diyerek değerlendirdi.



Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:



"Söyleyecek bir şey yok. Bütün sorumluluk biz oyuncuların. Sahaya çıkanlar biziz. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz, bu kadar pozisyon veremeyiz, bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok şey yok, utanıyoruz."





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