Mert Hakan Yandaş'tan ilk asist

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısındaki performansıyla eleştirilen Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında Szalai'ye asist yaparak bu sezon ilk kez gol pası verdi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş'tan ilk asist
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26 Nisan 2021 09:48
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Kanarya sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'a büyük çalım atmış, adeta Mert Hakan Yandaş'ı, Sarı-Kırmızılılar'ın elinden kapıp, kadrosuna katmıştı.

Sezonun ilk yarısında performansıyla eleştirilen tecrübeli oyuncu özellikle son haftalarda klasını göstermeye başladı. 26 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşısında Szalai'ye asist yaparak bu sezon ilk kez gol pası verdi. Öte yandan Mert Hakan bu sezon 29 karşılaşmada 4 kez de ağları sarstı. 

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