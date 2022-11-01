Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sakatlığını atlatıp Giresunspor maçında sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye müjde
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01 Kasım 2022 12:07
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın sahalara 1 hafta içinde geri döneceği ifade ifade edildi. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra 7 maç kaçıran deneyimli futbolcunun takımda olmayışı orta saha rotasyonunu eklemişti.

GİRESUNSPOR MAÇINDA SAHADA

7 Kasım'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlığı iyileşse bile forma şansı bulması beklenmeyen Mert Hakan Yandaş'ın Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

JORGE JESUS PERFORMANSINDAN MEMNUN

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Mert Hakan Yandaş, forma giydiği 8 mücadele 1 gol 1 asistlik katkı sunmayı başardı. Jorge Jesus tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen 28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile Portekizli çalıştırıcıdan geçer not almayı başarmıştı.

MERT HAKAN YANDAŞ 15 MAÇI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon başından beri sakatlıklardan çekti. Sezonun resmen açıldığı andan itibaren sakatlığı sebebiyle 15 maçta forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş sadece Rennes ile Fransa'da oynanan maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

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