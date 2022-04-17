Mert Hakan Yandaş'tan asist yağmuru

Süper Lig 'de geçen sezon 4 gol ve 1 asistle oynayan Mert Hakan Yandaş, bu sezon 6. asistini yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş'tan asist yağmuru
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17 Nisan 2022 11:55
Galatasaray derbisinde Serdar Dursun'un golünde pası veren Mert Hakan Yandaş, Giresunspor karşılaşmasında Serdar Aziz'in golünde kornerden ortayı yaptı.

Süper Lig 'de geçen sezon 4 gol ve 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, bu sezon 6. asistini yaptı. İç sahada 4. kez gol pasını veren 27 yaşındaki orta saha, Nisan-Mayıs 2016'dan bu yana (Luis Nani) üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk Fenerbahçe oyuncusu unvanını da elde etti ve 69 dakika sahada kaldı. 

 

 

 

 

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