Galatasaray derbisinde Serdar Dursun'un golünde pası veren Mert Hakan Yandaş, Giresunspor karşılaşmasında Serdar Aziz'in golünde kornerden ortayı yaptı.



Süper Lig 'de geçen sezon 4 gol ve 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, bu sezon 6. asistini yaptı. İç sahada 4. kez gol pasını veren 27 yaşındaki orta saha, Nisan-Mayıs 2016'dan bu yana (Luis Nani) üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk Fenerbahçe oyuncusu unvanını da elde etti ve 69 dakika sahada kaldı.



















