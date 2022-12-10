Mert Hakan Yandaş, sezonu yeni açtı

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bu sezon en şanssız oyunculardan biri oldu. İki farklı sakatlık yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin oynadığı 25 resmi maçın sadece 8'inde görev yapabildi. Mert Hakan, son olarak 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymişti. Başarılı orta saha oyuncusu sonunda sakatlığını atlattı. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynanan hazırlık maçlarında sahalara dönüş yapan Mert Hakan, performansıyla alkış aldı.Yıldız futbolcu Vallecano maçında 60. dakikada, Villarreal karşısında ise 66'da oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş, son oynanan Alanyaspor mücadelesine ise ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, 28. dakikada İrfan Can'a güzel bir asist yaptı. Mert Hakan, uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen çok iyi bir dönüş yapmayı başardı.Jorge Jesus'u seçim konusunda en çok zorlayan bölge olan orta sahada, 28 yaşındaki oyuncu da rekabete dahil oldu ve formayı ne kadar çok istediğini gösterdi.