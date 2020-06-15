Mert Hakan Yandaş: "Sezon sonunda ayrılıyorum"

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Mert Hakan Yandaş: 'Sezon sonunda ayrılıyorum'
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15 Haziran 2020 23:30
Sivasspor'un yıldızlarından Mert Hakan Yandaş, Denizlispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yandaş, uzun süredir merak edilen transfer konusuna da açıklık getirerek takımdan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Yandaş açıklamasında, "Sezon sonunda ayrılacağız. Şu anda bizim yerimize Sivasspor'un konuşulması lazım. Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum." sözlerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eriyor. Yandaş bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Mert Hakan Yandaş'ın adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.



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