Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!

TFF, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!
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07 Kasım 2023 21:10
Son güncelleme 07 Kasım 2023 21:22
TFF, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Trabzonspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın Trabzonspor müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

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