Mert Hakan Yandaş pazubandı taktı, şovunu yaptı!

Fenerbahçe'de Gustavo ve Altay'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Mert Hakan Yandaş, Antwerp karşısında performansıyla göz doldurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, harika bir gol ve bir de asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş pazubandı taktı, şovunu yaptı!
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05 Kasım 2021 12:04
Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp karşısında sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, henüz 9. dakikada harika bir gol ile takımını öne geçirdi. Mert Hakan, 29. dakikada ise Mergim Berisha'nın attığı golün asistini yaptı. Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde ise Sarı-Lacivertli ekibi adeta bir maestro gibi yönetmeyi başardı.

BU SEZON İLK KEZ...

1 gol ve 1 asist ile mücadeleyi tamamlayan Mert Hakan, daha önce bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 9 mücadelede gol katkısı verememişti. Ancak Belçika ekibi ile oynanan mücadelede Fenerbahçe'yi sırtlayan 27 yaşındaki yıldız, galibiyetin mimarı oldu.

Mert Hakan, 65. dakikada oyundan alınırken, yerine ise Zajc girdi. Deneyimli oyuncunun, mücadelenin ardından hocası Vitor Pereira tarafından da özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.

Mert Hakan, karşılaşma sonunda ise 3 puana katkı verdiği için bir hayli mutlu olduğunu söyledi.


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