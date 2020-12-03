Mert Hakan Yandaş: 'Kendimizi affettireceğiz'

Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş maçını arkalarında bırakmaları gerektiğini söyledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş: 'Kendimizi affettireceğiz'
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03 Aralık 2020 10:09
Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Beşiktaş mağlubiyetini geride bırakmaları gerektiğini belirtti.

Yıldız futbolcu, "Taraftarımızı üzdük ama artık önümüze bakmalıyız. Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açacağız. Peş peşe alacağımız galibiyetlerle kendimizi affettireceğiz. Ben de performansımla takıma en iyi şekilde katkı vermek için var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.



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