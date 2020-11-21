Mert Hakan Yandaş: 'Kankomla sarılıyordum, golü kaçırdım'

Takımda aile havası olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Bizim takımın en büyük özelliği, birliktelik. Oynayan oynamayan herkes birbirini destekliyor. Ozan da konuşurken rahat bırakmıyor, alttan ayağımı kırdı. Gol atmak, Ozan Tufan'ın hep yaptığı iş. Buna artık şaşırmamak lazım. Ben göremedim Ozan'ın golünü, ben kankomla sarılıyordum, Sadık'la. Sarılırken golü kaçırdık. Şimdi tekrarını izledim. Yine fırsatçılık yapmış kardeşim." ifadelerini kullandı.

'nin'ni 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de başlayan ve güzel bir gol atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında duygularını paylaştı.Maçtan önce birçok kişinin gol atacağını hissettiğini kaydeden Mert Hakan, "Maçtan önce Sadık, 'Mert gol atacak' dedi. 20-25 kişi, çevremdeki insanlar da, Emre Ağabey de gol atmamı istedi. Beni çok ittiler. Oynayan oynamayan herkesin sevinci ortaydı. Allah da nasip etti, gol attım." dedi.