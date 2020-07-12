Mert Hakan Yandaş, isyan etti

Sivasspor'da adı transfer dedikodularında yer alan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.



Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.



Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.



