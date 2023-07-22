Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile birlikte dönüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sezon öncesi gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile birlikte dönüyor
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22 Temmuz 2023 10:01
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 10:02
Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde kulübeye mahkum olan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçti. Yeni sezon öncesi Edin Dzeko ile birlikte takımın iki kaptanından biri olan Mert Hakan, yeni sezona büyük bir iştahla hazırlanıyor.

BEĞENİ KAZANDIYOR

Rusya'da oynanan üç hazırlık maçında da takımın en hazır ve istekli oyuncusu olarak dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Samandıra'da Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol atan Edin Dzeko ve Alexander Djiku ile birlikte sahanın en iyisi olarak beğeni topladı.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Bir önceki sezonda da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan yıldız oyuncunun bu sezon da ilk 11'in vazgeçilmezi olup yeniden milli takım seviyesine yükselmeyi hedef koyduğu gelen bilgiler arasında. Dzeko ile kaptanlığı da mükemmel yürüten Mert Hakan, takıma yeni katılan futbolculara her konuda yardımcı oluyor.



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