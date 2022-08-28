Mert Hakan Yandaş, ilk 11'e yakın

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermeyi düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, ilk 11'e yakın
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28 Ağustos 2022 13:37
Sakatlığını atlatmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un, Avrupa Ligi play-off maçındaki Austria Wien maçında kadroya aldığı Mert Hakan Yandaş, sahalara hızlı bir giriş yapmıştı.

77. dakikada oyuna giren ve golünü de atan Mert Hakan'ın kısa sürede yaptığı katkı, Jesus'un da gözünden kaçmadı. Portekizli teknik adamın yakından ilgilendiği başarılı futbolcuyu, Konyaspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.



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