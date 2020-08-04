Mert Hakan Yandaş iddiası Fenerbahçe'yi zora soktu

Yeni sezondan itibaren Fenerbahçe forması giymesi beklenen Mert Hakan Yandaş ile ilgili iddia sarı-lacivertli kulübü zor soktu.

Haber; Milliyet
Mert Hakan Yandaş iddiası Fenerbahçe'yi zora soktu
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04 Ağustos 2020 08:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi bu süreçte birçok etken zorluyor. Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş için ödendiği ileri sürülen imza parası geliyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Mert Hakan öncesinde ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından sarı-lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle koşullar değişti ve Mert Hakan kadroya dahil edildi. Yıldız oyuncunun tercihini değiştirip, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olmasında imza parasının etkili olduğu savunuldu.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren futbolcuya 10 milyon lira gibi bir imza parası ödediği iddia edilse de sarı- lacivertli yönetim bunu kesin bir dille yalanladı. Kulübün böyle bir maddi imkanının olmadığı vurgulandı.

Ancak transfer dönemindeki bu iddialar yönetimin karşısına tekrar çıktı. 10 milyon liralık imza parası iddiası, transfer görüşmesi yapılan diğer isimlerin mali açıdan beklentilerini yükseltti. Yerli ve yabancı sözleşmesi biten oyuncular ile yapılan transfer görüşmelerinde bu iddialar sebebiyle futbolcuların imza parası beklentisi büyük oldu.

Yönetim yapılan transfer pazarlıklarında iddiaların kesinlikle doğru olmadığını anlatarak bu beklentileri aşağıya çekmeye çalışıyor.



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