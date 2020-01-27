Mert Hakan Yandaş: 'Hakemlere söylüyoruz, bizi tersliyorlar!'

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçındaile kendi evinde 1-1 berabere kalan liderorta saha oyuncusu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, "Golün dakikasına bakarsak güzel. Ancak iştah ve oyun olarak çok kötü oynadık. İkinci yarı gerçek Sivasspor'u gösterdik. bu Oynadığımız oyundan keyif alan bir takımız. Sezon başından beri bütün takım, iyi futboldan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.İkinci yarıda takım olarak daha iyi mücadele ettiklerini söyleyen Yandaş, "İyi başlamadık oyuna rakip de bizden cearet aldı ve gerçekten topu iyi tuttular ayaklarında. Cezalı oyuncularımız da vardı, gerçi bunun pek bir önemi yok. Bizde kim oynarsa oynasın en iyisi için mücadele eder. İkinci yarı Sivasspor gibi oynadık, Yasin Öztekin'e nasip oldu gol atmak da. Ona da hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.