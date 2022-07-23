Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi sevindirici haber geldi.
Sakatlığını tamamen atlatan Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek. İlk maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli orta saha, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. Jesus da Mert Hakan'ı dün as takımla denedi. Bu futbolcunun ilk 11'de oynama ihtimali arttı.
Sakatlığını tamamen atlatan Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek. İlk maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli orta saha, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. Jesus da Mert Hakan'ı dün as takımla denedi. Bu futbolcunun ilk 11'de oynama ihtimali arttı.
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