Mert Hakan Yandaş, forma için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, takımının şu ana kadar çok iyi geçirdiği sezonda sürekli sakatlıklarla boğuştu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sadece 8 resmi maçta, 203 dakika sahada kalabildi.



Milli futbolcu tam iyileşmişken, Dünya Kupası nedeniyle lige ara verildi. Mert Hakan, bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek fiziki durumunu en iyi seviyeye getirmek istiyor. Başarılı oyuncu, yeniden sahaya çıkmak için sabırsız.



Mert Hakan Yandaş, Villarreal ve Vallecano ile oynanacak hazırlık maçlarında kendini gösterip formasını geri kazanmak istiyor.

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