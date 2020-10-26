Bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna giren Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'la oynanan maçta da 71. dakikada Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Oyunda kaldığı süre içinde önemli fırsatlar da yakalayan genç futbolcu, 2 şutundan birinde isabet sağlarken, 11 kez topla buluştu, yüzde 50 de pas isabetiyle maçı tamamladı.
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye ısınıyor! .
Bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna giren Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında da 71'de Valencia'nın yerine sahadaydı.
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26 Ekim 2020 13:15
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