Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Denizlispor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı; "Bu dünyayı yakarız senin için Fenerbahçe"
Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe için yakarız"
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
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06 Aralık 2020 22:58
Fenerbahçe
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