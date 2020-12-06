Mert Hakan Yandaş: "Fenerbahçe için yakarız"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş: 'Fenerbahçe için yakarız'
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06 Aralık 2020 22:58
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Denizlispor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı; "Bu dünyayı yakarız senin için Fenerbahçe"





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