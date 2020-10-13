Mert Hakan Yandaş: 'En kısa sürede formumu yakalayacağım'

Fenerbahçe'de kasık sakatlığının kendisini etkilediğini söyleyen Mert Hakan, şu anda yüzde yüz performans ile oynayamadığını söyledi.



Başarılı futbolcu, "Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. En kısa sürede geçen sezonki formuma geleceğim" dedi.



Sarı - lacivertli formayla 3 maça çıkan Mert Hakan, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.



