Mert Hakan Yandaş: "En kısa sürede formumu yakalayacağım"

Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, sakatlığı hakkında konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Mert Hakan Yandaş: 'En kısa sürede formumu yakalayacağım'
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13 Ekim 2020 09:40
Fenerbahçe'de kasık sakatlığının kendisini etkilediğini söyleyen Mert Hakan, şu anda yüzde yüz performans ile oynayamadığını söyledi.

Başarılı futbolcu, "Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. En kısa sürede geçen sezonki formuma geleceğim" dedi.

Sarı - lacivertli formayla 3 maça çıkan Mert Hakan, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.



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